Космонавт Сергей Крикалёв пошутил над сторонниками гипотезы о плоской Земле

"Она всё-таки круглая, хотя сейчас какие-то отдельные лица в социальных сетях упорно убеждают нас, будто Земля стоит на черепахах, слонах и так далее", - шутит Крикалёв.





Крикалёв, будучи руководителем пилотируемых программ в Роскосмосе, признался: самым сильным впечатлением от полёта в космос стало то, что планета действительно круглая. Посмотрев на Землю со стороны собственными глазами, астронавт испытал непередаваемые эмоции. На орбите Крикалёв побывал уже шесть раз. Вспоминая свой первый полёт, космонавт посмеялся над мнением некоторых людей, до сих пор верящих в дискообразную форму Земли.Напомним, что организация ВЦИОМ в 2018 году провела масштабный опрос граждан России, узнав, что более 90 процентов из них убеждены в шарообразной форме родной планеты. Всего 3 процента россиян верят, что Земля - это диск. На сегодняшний день сторонники гипотезы объединились во всемирное Общество плоской Земли.