АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Космонавт Сергей Крикалёв пошутил над сторонниками гипотезы о плоской Земле

Сергей Крикалёв пошутил над приверженцами гипотезы о плоской Земле, стоящей на слонах. Космонавт лично убедился в шарообразной форме планеты, отправившись на орбиту.
Космонавт Сергей Крикалёв пошутил над сторонниками гипотезы о плоской Земле

Крикалёв, будучи руководителем пилотируемых программ в Роскосмосе, признался: самым сильным впечатлением от полёта в космос стало то, что планета действительно круглая. Посмотрев на Землю со стороны собственными глазами, астронавт испытал непередаваемые эмоции. На орбите Крикалёв побывал уже шесть раз. Вспоминая свой первый полёт, космонавт посмеялся над мнением некоторых людей, до сих пор верящих в дискообразную форму Земли.

"Она всё-таки круглая, хотя сейчас какие-то отдельные лица в социальных сетях упорно убеждают нас, будто Земля стоит на черепахах, слонах и так далее", - шутит Крикалёв.

Напомним, что организация ВЦИОМ в 2018 году провела масштабный опрос граждан России, узнав, что более 90 процентов из них убеждены в шарообразной форме родной планеты. Всего 3 процента россиян верят, что Земля - это диск. На сегодняшний день сторонники гипотезы объединились во всемирное Общество плоской Земли.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский скорбит из-за
Наследница Анатолия Папанова рассказала
У Ольги Рапунцель началась депрессия
Психологи назвали ТОП неловких моментов
Меган Маркл впервые появилась на
Майя Донцова выбирает свадебное платье
Психологи: Надежда имеет важное
В Домодедово самолет потерял управление
Певица Валерия в лютый мороз застряла
Эксперты определили 3 ключевых фактора
Гигантская комета столкнулась с Солнцем
Пользователи жалуются на трещины в
Ученые узнали, как фталаты влияют на
В Великобритании на полях появились
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь решила
Космонавт Сергей Крикалёв пошутил над
Веру Алентову возмутили “не стильные”
Камера NASA запечатлела на борту МКС
Тело британца шесть лет «пожирало себя
Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс
Актер Даниил Страхов объяснил причину
Станислав Садальский опубликовал пост в
Певица Слава жестко раскритиковала шоу
Бывшие соседи Ольги Бузовой из
Учёные нашли на Солнце ранее
Татьяна Котова озвучила главный навык
Актер Сергей Юрский скончался в
Любовница Александра Абдулова пошла на
Ученые: Запреты на курение в помещении
В возрасте 34 лет скончался актер
Просмотреть все новости