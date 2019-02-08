Веру Алентову возмутили “не стильные” наряды на съемках фильма “Время желаний”





В студии присутствующие обсуждали жизнь и творчество актера Алексея Папанова. Именно он стал партнером Веры Алентовой на съемках ленты “Время желаний”. В фильме ей досталась роль уверенной женщины, готовой на любые жертвы ради достижения поставленных целей. Знаменитость отметила, что в жизни она вряд ли появится на публике без косметики и в неподобающем виде, в чем они отчасти схожи с экранной героиней.В первые дни съемок персонаж Веры Алентовой одевался достаточно модно, однако в какой-то момент члены съемочной группы начали выдавать актрисе другие наряды, что вызвало у знаменитости возмущение. В итоге оказалось, что смена стиля потребовалась для того, чтобы влюбить в себя героя Алексея Папанова, после чего звезда успокоилась.