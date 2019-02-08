Веру Алентову возмутили “не стильные” наряды на съемках фильма “Время желаний”
Известная актриса Вера Алентова была возмущена, когда во время съемок фильма “Время желаний” ей начали выдавать “не стильные” наряды. Об этом стало известно в ходе посещения артисткой программы “Наши люди”.
В студии присутствующие обсуждали жизнь и творчество актера Алексея Папанова. Именно он стал партнером Веры Алентовой на съемках ленты “Время желаний”. В фильме ей досталась роль уверенной женщины, готовой на любые жертвы ради достижения поставленных целей. Знаменитость отметила, что в жизни она вряд ли появится на публике без косметики и в неподобающем виде, в чем они отчасти схожи с экранной героиней.
В первые дни съемок персонаж Веры Алентовой одевался достаточно модно, однако в какой-то момент члены съемочной группы начали выдавать актрисе другие наряды, что вызвало у знаменитости возмущение. В итоге оказалось, что смена стиля потребовалась для того, чтобы влюбить в себя героя Алексея Папанова, после чего звезда успокоилась.
В студии присутствующие обсуждали жизнь и творчество актера Алексея Папанова. Именно он стал партнером Веры Алентовой на съемках ленты “Время желаний”. В фильме ей досталась роль уверенной женщины, готовой на любые жертвы ради достижения поставленных целей. Знаменитость отметила, что в жизни она вряд ли появится на публике без косметики и в неподобающем виде, в чем они отчасти схожи с экранной героиней.
В первые дни съемок персонаж Веры Алентовой одевался достаточно модно, однако в какой-то момент члены съемочной группы начали выдавать актрисе другие наряды, что вызвало у знаменитости возмущение. В итоге оказалось, что смена стиля потребовалась для того, чтобы влюбить в себя героя Алексея Папанова, после чего звезда успокоилась.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:11