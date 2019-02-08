АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Веру Алентову возмутили “не стильные” наряды на съемках фильма “Время желаний”

Известная актриса Вера Алентова была возмущена, когда во время съемок фильма “Время желаний” ей начали выдавать “не стильные” наряды. Об этом стало известно в ходе посещения артисткой программы “Наши люди”.
Веру Алентову возмутили “не стильные” наряды на съемках фильма “Время желаний”

В студии присутствующие обсуждали жизнь и творчество актера Алексея Папанова. Именно он стал партнером Веры Алентовой на съемках ленты “Время желаний”. В фильме ей досталась роль уверенной женщины, готовой на любые жертвы ради достижения поставленных целей. Знаменитость отметила, что в жизни она вряд ли появится на публике без косметики и в неподобающем виде, в чем они отчасти схожи с экранной героиней.
Веру Алентову возмутили “не стильные” наряды на съемках фильма “Время желаний”

В первые дни съемок персонаж Веры Алентовой одевался достаточно модно, однако в какой-то момент члены съемочной группы начали выдавать актрисе другие наряды, что вызвало у знаменитости возмущение. В итоге оказалось, что смена стиля потребовалась для того, чтобы влюбить в себя героя Алексея Папанова, после чего звезда успокоилась.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Веру Алентову возмутили “не стильные”
Камера NASA запечатлела на борту МКС
Тело британца шесть лет «пожирало себя
Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс
Актер Даниил Страхов объяснил причину
Станислав Садальский опубликовал пост в
Певица Слава жестко раскритиковала шоу
Бывшие соседи Ольги Бузовой из
Учёные нашли на Солнце ранее
Татьяна Котова озвучила главный навык
Актер Сергей Юрский скончался в
Любовница Александра Абдулова пошла на
Ученые: Запреты на курение в помещении
В возрасте 34 лет скончался актер
Владимир Познер рассказал о возможном
Иосиф Пригожин озвучил свое мнение по
Сергей Зверев возмущен публичной
"Наш замок торчит, как сосиска": Лиза
Актриса Александра Яковлева опровергла
Ученые рассказали о новом способе
Жительница Великобритании 11 лет жила с
Ольга Серябкина высказалась о конфликте
В Кузбассе после падения автобуса с
Журналистку из Швеции удивил
Ученые: Вороны решают головоломки с
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Kia возглавила рейтинг компаний по
Ольгу Бузову сравнили с певицей Джей Ло
Актриса Ирина Муравьева отмечает свое
Ольга Бузова вступила в букмекерский
Просмотреть все новости