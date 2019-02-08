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Камера NASA запечатлела на борту МКС инопланетное существо

Уфологи обнаружили рядом с МКС инопланетного гуманоида. Момент сближения неопознанного объекта с космической станцией попал в объектив камеры, один из сотрудников NASA Томас Зурбухен, опубликовавший снимки с данным инцидентом, полагает, что за пределами Земли действительно могут существовать иные цивилизации.
Камера NASA запечатлела на борту МКС инопланетное существо

Томас Зурбухен часто встречается со студентами, чтобы ответить на их вопросы, связанные с внеземными цивилизациями. Несмотря на то, что большинство подобных исследователей работают независимо, Зурбухен является сотрудником американского космического агентства. Однажды в дискуссии со студентами Бостонского университета он признался, что мечтает найти подтверждение существования внеземных рас.
Камера NASA запечатлела на борту МКС инопланетное существо

Коллеги часто смеются над изысканиями Томаса Зурбухена, однако тот не унывает. Он отметил, что ранее ученых, выдвигавших самые фантастические идеи, аналогичным образом высмеивали, но позднее, благодаря развитию науки, даже невообразимые мысли удавалось реализовать на практике. Так, ранее считалось, что вода в жидком виде существует только на Земле, но затем это было опровергнуто. Возможно предположения профессора Гарвардского Университета Авраама Леба о том, что астероид Оумуамуа является инопланетным зондом, когда-нибудь тоже подтвердятся.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:07

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