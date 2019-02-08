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Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс рассказал о таинственном "секретном оружии СССР"

Роберт Хопкинс, являющийся экс-пилотом разведывательного аппарата RC-135S Cobra Ball, недавно вспомнил о "секретном оружии СССР". Ветеран ВВС США сообщил журналистам The Drive: запуск "экзотической системы" сопровождал гигантский "купол света".

Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс рассказал о таинственном "секретном оружии СССР"

Осенью 1988 года Роберту Хопкинсу и его напарнику удалось увидеть запуск РСД-10 "Пионер". По словам экс-военнослужащего, "полупрозрачное" явление имело скорость 10 000 км/ч и охватывало все пространство: от земли до уровня видимости разведывательного летательного аппарата. Американец полагает: скорость "купола света" связана с использованием "специального" советского топлива.

Роберт Хопкинс отметил, что его очень заинтересовало оружие россиян, в частности его световой купол. Он узнал - в постсоветское время информация о необычном явлении была известна, но лишь немногим лицам, и не предавалась гласности. Корреспонденты The Drive нашли данные о необычной установке в издании Los Angeles Times за 1988 год. В статье сообщалось: система маскируется и ослепляет спутники, прежде чем запустить межконтинентальные баллистические ракеты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:56

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