Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс рассказал о таинственном "секретном оружии СССР"





Осенью 1988 года Роберту Хопкинсу и его напарнику удалось увидеть запуск РСД-10 "Пионер". По словам экс-военнослужащего, "полупрозрачное" явление имело скорость 10 000 км/ч и охватывало все пространство: от земли до уровня видимости разведывательного летательного аппарата. Американец полагает: скорость "купола света" связана с использованием "специального" советского топлива.Роберт Хопкинс отметил, что его очень заинтересовало оружие россиян, в частности его световой купол. Он узнал - в постсоветское время информация о необычном явлении была известна, но лишь немногим лицам, и не предавалась гласности. Корреспонденты The Drive нашли данные о необычной установке в издании Los Angeles Times за 1988 год. В статье сообщалось: система маскируется и ослепляет спутники, прежде чем запустить межконтинентальные баллистические ракеты.