Тело британца шесть лет «пожирало себя изнутри» из-за хронических болезней





Жителю английского города Маргит Ли Бэйкеру медики в 2009 году поставили диагноз – саркоидоз, а через небольшой промежуток времени у него обнаружили диабет второго типа. Через четыре года, здоровье британца значительно ухудшилось и в 2013 году ему диагностировали расстройство пищеварения, которое снижает активность мышц желудка – гастропарез.Ли Бэйкер очень похудел: за два года скинул более 60-ти килограмм. Он признается, что после того, как в его желудок попадала твердая пища то в течение максимум пяти минут, вызывая нестерпимую боль, она выходила наружу. Бэйкер говорит о том, что все его мышцы, как и жир, «съела» болезнь.По словам супруги британца, гастропарез забрал все силы ее мужа, и он перестал справляться с большим количеством повседневных дел. Несмотря на это, мужчина всегда улыбается и ободряет жену. Однажды женщина прочитала статью, рассказывающую о таких же симптомах, как и у ее мужа. Обратившись к медикам супруги получили соответствующее лечение. Спустя несколько месяцем Бэйкер смог поесть твердую пищу впервые за шесть лет. Лечение помогло британцу избавится от тошноты, он начал хорошо питаться и преодолел диабет. Меньше чем за месяц пациент набрал десять килограмм.