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Бывшие соседи Ольги Бузовой из Петербурга жалуются на ее фанатов

Поклонники новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой превратили дом, где она раньше жила, в притон.

По словам бывших соседей поющей телеведущей, в пятиэтажном здании невозможно спокойно жить.

Бывшие соседи Ольги Бузовой из Петербурга жалуются на ее фанатов

Не секрет, что Ольга Бузова родом из русского портового города, который располагается на побережье Балтийского моря. В Санкт-Петербурге будущая телезнаменитость провела все свое детство.

Несколько часов назад в социальных сетях появилось послание Ольге от ее бывших соседей. В обращении жители пятиэтажки, в которой ранее жила со своими родителями Бузова, просят певицу как-то повлиять на своих поклонников.

По словам соседей, фанаты Ольги каждый день собираются возле их дома. Жители пятиэтажки отметили, что уже больше десяти лет звезда не появлялась в этом жилище, поэтому не понимают, зачем поклонники то и дело спешат разрисовать подъезд или сидят на лавочках и ждут, когда же Бузова решит проведать то место, где выросла.

Бывшие соседи Ольги Бузовой из Петербурга жалуются на ее фанатов

«Фанаты Ольги доставляют всем жителям дискомфорт! Все можно понять, но не то, как каждый день возле подъезда собираются десятки молодых девушек и парней, который раз за разом слушают все ее песни.. Дом полностью расписан, живого места не оставили..», - отметил одни из бывших соседей Бузовой.

К слову, известно, что квартира, в которой ранее жила ведущая «Дома-2», до сих пор принадлежит ее семье. Родительница Ольги – Ирина Александровна решила не продавать ее и на сегодняшний день сдает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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