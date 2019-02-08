Станислав Садальский опубликовал пост в память об Анне Тимиревой

Станислав Садальский часто делает публикации в социальных сетях. Актер любит рассказывать своим подписчикам различные истории из жизни артистов. Несколько часов назад на его странице в Instagram появилась публикация, посвященная Анне Тимиревой. В комментарии артист написал огромный пост, в котором рассказал, что она любила адмирала Александра Колчака. Об этих отношениях было снято несколько фильмов и поставлено спектаклей. Также Станислав Садальский написал, что Анна Тимирева провела около 40 лет в заключениях и ссылках. Также он добавил: "Состояла на учете в "Мосфильме" - если в киномассовку требовалась "благородная старуха", звонили ей."Подписчики написали: "Спасибо вам огромное!!! За эту память", "Очень интересно читать ваши истории, спасибо", "Очень интересно все, о ком и о чем пишите. Великие люди!", "Мороз по коже, аж до слез".