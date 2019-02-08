Певица Слава жестко раскритиковала шоу Андрея Малахова
Певица Слава жестко высказалась в адрес шоу Андрея Малахова, раскритиковав телеведущего. Соответствующий ролик артистка записала во время отдыха на Мальдивах, разместив в своем Instagram.
Во время отпуска за рубежом Слава заметила, что на ТВ имеется только один российский канал, где показывали шоу Андрея Малахова. Именно к нему и обратилась певица, отметив, что происходящее на экране — “позор”. Артистку возмущает, что известными в РФ являются сейчас такие личности, как Гоген Солнцев. Хотя на экране выглядит все так, словно ведущий хочет помочь гостям, в действительности сцены из таких шоу Слава считает “адом”. Она призвала Малахова остановиться, чтобы не вгонять зрителей в “грязь и депрессию”.
В подписи к публикации артистка отметила, что аналогичное возмущение у нее вызывают программы Дмитрия Шепелева и Дмитрия Борисова, где говорят о покойных артистах, занимаются “перемыванием костей” и т.д. Слава не может понять, почему у таких шоу высокий рейтинг, спросив фолловеров, действительно ли им нравится смотреть нечто подобное.
Во время отпуска за рубежом Слава заметила, что на ТВ имеется только один российский канал, где показывали шоу Андрея Малахова. Именно к нему и обратилась певица, отметив, что происходящее на экране — “позор”. Артистку возмущает, что известными в РФ являются сейчас такие личности, как Гоген Солнцев. Хотя на экране выглядит все так, словно ведущий хочет помочь гостям, в действительности сцены из таких шоу Слава считает “адом”. Она призвала Малахова остановиться, чтобы не вгонять зрителей в “грязь и депрессию”.
В подписи к публикации артистка отметила, что аналогичное возмущение у нее вызывают программы Дмитрия Шепелева и Дмитрия Борисова, где говорят о покойных артистах, занимаются “перемыванием костей” и т.д. Слава не может понять, почему у таких шоу высокий рейтинг, спросив фолловеров, действительно ли им нравится смотреть нечто подобное.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39