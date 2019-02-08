Певица Слава жестко раскритиковала шоу Андрея Малахова





Во время отпуска за рубежом Слава заметила, что на ТВ имеется только один российский канал, где показывали шоу Андрея Малахова. Именно к нему и обратилась певица, отметив, что происходящее на экране — “позор”. Артистку возмущает, что известными в РФ являются сейчас такие личности, как Гоген Солнцев. Хотя на экране выглядит все так, словно ведущий хочет помочь гостям, в действительности сцены из таких шоу Слава считает “адом”. Она призвала Малахова остановиться, чтобы не вгонять зрителей в “грязь и депрессию”.В подписи к публикации артистка отметила, что аналогичное возмущение у нее вызывают программы Дмитрия Шепелева и Дмитрия Борисова, где говорят о покойных артистах, занимаются “перемыванием костей” и т.д. Слава не может понять, почему у таких шоу высокий рейтинг, спросив фолловеров, действительно ли им нравится смотреть нечто подобное.