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Певица Слава жестко раскритиковала шоу Андрея Малахова

Певица Слава жестко высказалась в адрес шоу Андрея Малахова, раскритиковав телеведущего. Соответствующий ролик артистка записала во время отдыха на Мальдивах, разместив в своем Instagram.
Певица Слава жестко раскритиковала шоу Андрея Малахова

Во время отпуска за рубежом Слава заметила, что на ТВ имеется только один российский канал, где показывали шоу Андрея Малахова. Именно к нему и обратилась певица, отметив, что происходящее на экране — “позор”. Артистку возмущает, что известными в РФ являются сейчас такие личности, как Гоген Солнцев. Хотя на экране выглядит все так, словно ведущий хочет помочь гостям, в действительности сцены из таких шоу Слава считает “адом”. Она призвала Малахова остановиться, чтобы не вгонять зрителей в “грязь и депрессию”.
Певица Слава жестко раскритиковала шоу Андрея Малахова

В подписи к публикации артистка отметила, что аналогичное возмущение у нее вызывают программы Дмитрия Шепелева и Дмитрия Борисова, где говорят о покойных артистах, занимаются “перемыванием костей” и т.д. Слава не может понять, почему у таких шоу высокий рейтинг, спросив фолловеров, действительно ли им нравится смотреть нечто подобное.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39

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