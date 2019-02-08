Учёные нашли на Солнце ранее неизученные процессы





Как передаёт Phys.org, Нортумбрийский университет Великобритании развенчал миф о том, как проявляют себя магнитные поля Солнца. Ранее научный мир считал, что последние ведут себя так после контакта с водородом на поверхности звезды, из-за которого температура там достигает 6 тыс. градусов Цельсия. Учёные учли все данные, которые собирались в течение десятилетия и касались предмета исследования.Внешний слой солнечной атмосферы, корона, имеет плазменные или альвеновские волны. Как выяснилось, на них оказывают прямое действие акустические волны из ядра звезды. Альвеновские волны выполняют множество функций. Проходя по силовым линиям магнитного поля, они переносят энергию, поддерживают в короне температуру 1 млн градусов Цельсия, и вызывают солнечный ветер.Плазменные волны появляются не только на поверхности, ведь на процессы в атмосфере действуют акустические волны из недр Солнца. Такое явление, убеждены исследователи, характерно и для других светил.