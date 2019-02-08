Актер Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет





Еще в конце декабря Сергей Юрский был госпитализирован в больницу, куда его доставили с высокой температурой. Постепенными темпами актер вернулся в норму, однако в пятницу народного артиста СССР не стало. Причиной его смерти, по словам СМИ со ссылкой на заявления дочери покойного, послужила остановка сердца. Пока не уточняется, где и когда пройдут похороны известного деятеля культуры.На свет Сергей Юрский появился в Ленинграде еще в далеком 1935 году, а в Москву смог переехать только в 1978. С тех пор продолжительный период времени артист работал на сцене Театра им. Моссовета, выступая не только в качестве актера, но и возлагая на себя режиссерские задачи.