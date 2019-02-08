Татьяна Котова озвучила главный навык женщины

Обладая большим жизненным опытом, Татьяна Котова часто делится своими мыслями с подписчиками в Instagram. Так и в этот раз под фотографией исполнительница посоветовала женщинам, как можно быстрее забывать все плохое. Ненужный «мусор» нет смысла тащить в будущее, его необходимо оставлять в прошлом, где ему и место. А женская душа должна быть подвержена другим, более радостным эмоциям, хотя и не всегда это удается быстро понять и применить на практике.Подписчики Татьяны Котовой поблагодарили певицу за мудрый совет. Они отметили, что артистка эстрады для них является не только эталоном красоты, но и мудрости.