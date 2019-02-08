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Татьяна Котова озвучила главный навык женщины

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала о самом главном женском навыке. По мнению российской певицы, умение забывать плохое — жизненно необходимый процесс, он помогает женщине справляться со стрессом и двигаться дальше, если у нее возникли проблемы.
Татьяна Котова озвучила главный навык женщины

Обладая большим жизненным опытом, Татьяна Котова часто делится своими мыслями с подписчиками в Instagram. Так и в этот раз под фотографией исполнительница посоветовала женщинам, как можно быстрее забывать все плохое. Ненужный «мусор» нет смысла тащить в будущее, его необходимо оставлять в прошлом, где ему и место. А женская душа должна быть подвержена другим, более радостным эмоциям, хотя и не всегда это удается быстро понять и применить на практике.

Подписчики Татьяны Котовой поблагодарили певицу за мудрый совет. Они отметили, что артистка эстрады для них является не только эталоном красоты, но и мудрости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:19

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