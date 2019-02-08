АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Лановская рассказала, как жила с известнейшим советским и российским актером театра и кино Александром Абдуловым.

По словам телезнаменитости, она раскаивается за то, что не помогла матери Александра Гаврииловича – Людмиле Александровне, когда ушел из жизни ее сын.

Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера

Напомним, что 11 лет назад, а если быть точнее в 2008 году умер народный артист РСФСР. Скончался Александр Абдулов от рака легких. Некоторое время актер встречался с Викторией Лановской, которая на днях появилась в популярной телепередаче «Пусть говорят».

Экс-участница «Дома-2» вспомнила, что всегда считала Александра Гаврииловича своим наставником и именно поэтому она пришла в студию телепрограммы, так как до сих пор чувствует свою вину перед родительницей Абдулова.

Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера

Во время эфира Виктория Лановская поспешила попросить прощение у мамы известного актера, а также отметила, что всегда считала ее родственницей, несмотря даже на то, что ее отношения с Абдуловым длились всего год.

«Наши отношения с Александром Гаврииловичем были в 2003-2004 году», - заявила бывшая участница «Дома-2».


Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера

Также звезда «Дома-2» указала на то, что ее связывали с Абдуловым по-настоящему особенные отношения, которые она по-прежнему вспоминает.

К слову, родительница Александра Гаврииловича Абдулова умерла 8 лет назад в возрасте 97 лет.




 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Веру Алентову возмутили “не стильные”
Камера NASA запечатлела на борту МКС
Тело британца шесть лет «пожирало себя
Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс
Актер Даниил Страхов объяснил причину
Станислав Садальский опубликовал пост в
Певица Слава жестко раскритиковала шоу
Бывшие соседи Ольги Бузовой из
Учёные нашли на Солнце ранее
Татьяна Котова озвучила главный навык
Актер Сергей Юрский скончался в
Любовница Александра Абдулова пошла на
Ученые: Запреты на курение в помещении
В возрасте 34 лет скончался актер
Владимир Познер рассказал о возможном
Иосиф Пригожин озвучил свое мнение по
Сергей Зверев возмущен публичной
"Наш замок торчит, как сосиска": Лиза
Актриса Александра Яковлева опровергла
Ученые рассказали о новом способе
Жительница Великобритании 11 лет жила с
Ольга Серябкина высказалась о конфликте
В Кузбассе после падения автобуса с
Журналистку из Швеции удивил
Ученые: Вороны решают головоломки с
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Kia возглавила рейтинг компаний по
Ольгу Бузову сравнили с певицей Джей Ло
Актриса Ирина Муравьева отмечает свое
Ольга Бузова вступила в букмекерский
Просмотреть все новости