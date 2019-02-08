Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера

«Наши отношения с Александром Гаврииловичем были в 2003-2004 году», - заявила бывшая участница «Дома-2».





По словам телезнаменитости, она раскаивается за то, что не помогла матери Александра Гаврииловича – Людмиле Александровне, когда ушел из жизни ее сын.Напомним, что 11 лет назад, а если быть точнее в 2008 году умер народный артист РСФСР. Скончался Александр Абдулов от рака легких. Некоторое время актер встречался с Викторией Лановской, которая на днях появилась в популярной телепередаче «Пусть говорят».Экс-участница «Дома-2» вспомнила, что всегда считала Александра Гаврииловича своим наставником и именно поэтому она пришла в студию телепрограммы, так как до сих пор чувствует свою вину перед родительницей Абдулова.Во время эфира Виктория Лановская поспешила попросить прощение у мамы известного актера, а также отметила, что всегда считала ее родственницей, несмотря даже на то, что ее отношения с Абдуловым длились всего год.Также звезда «Дома-2» указала на то, что ее связывали с Абдуловым по-настоящему особенные отношения, которые она по-прежнему вспоминает.К слову, родительница Александра Гаврииловича Абдулова умерла 8 лет назад в возрасте 97 лет.