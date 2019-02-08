Ученые: Запреты на курение в помещении не защищают детей





На протяжении 16 месяцев ученые собирали салфетки, которыми обработали руки более сотни детей из Детского отделения неотложной помощи имеющих жалобы, потенциально связанные с воздействием табачного дыма. Немаловажным является и наличие хотя бы одного курящего взрослого в окружении ребенка. Все собранные салфетки проанализировали на наличие никотина. Проводя исследования специалисты обратили внимание на ряд факторов. В их число входят: оценка влияния курения на ребенка взрослого, который несет за него ответственность, количество никотинозависимых проживающих в одном доме с пациентом, количество выкуренных сигарет непосредственно около самого ребенка. Было проведено изучение медицинских записей детей и выявление в них жалоб, которые могли появится после влияния сигаретного дыма.Благодаря исследованию специалисты выявили значительный уровень никотина на руках детей, которые имеют курильщика в семье. Большая часть добровольцев не достигли и двух лет. На их руках обнаружено примерно 69 нг никотина. У детей от двух до четырех лет исследование показало 185,6 нг. Ученые заметили и тот факт, что чем меньше родители выкуривают сигарет в день, тем меньше никотина оседает на руках малышей. В среднем 5 сигарет равняется 55 нг, а 15 сигарет – 124 нг.Ученые подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. Для того, чтобы более подробно разобраться в данном вопросе необходимо провести еще ряд более тщательных исследований.