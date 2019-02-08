Ученые: Запреты на курение в помещении не защищают детей
Человечеству давно известны последствия такой пагубной привычки, как курение, в том числе и пассивного. Ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати и Университета Цинциннати уверены, что запреты на курение в помещении не защищают детей.
На протяжении 16 месяцев ученые собирали салфетки, которыми обработали руки более сотни детей из Детского отделения неотложной помощи имеющих жалобы, потенциально связанные с воздействием табачного дыма. Немаловажным является и наличие хотя бы одного курящего взрослого в окружении ребенка. Все собранные салфетки проанализировали на наличие никотина. Проводя исследования специалисты обратили внимание на ряд факторов. В их число входят: оценка влияния курения на ребенка взрослого, который несет за него ответственность, количество никотинозависимых проживающих в одном доме с пациентом, количество выкуренных сигарет непосредственно около самого ребенка. Было проведено изучение медицинских записей детей и выявление в них жалоб, которые могли появится после влияния сигаретного дыма.
Благодаря исследованию специалисты выявили значительный уровень никотина на руках детей, которые имеют курильщика в семье. Большая часть добровольцев не достигли и двух лет. На их руках обнаружено примерно 69 нг никотина. У детей от двух до четырех лет исследование показало 185,6 нг. Ученые заметили и тот факт, что чем меньше родители выкуривают сигарет в день, тем меньше никотина оседает на руках малышей. В среднем 5 сигарет равняется 55 нг, а 15 сигарет – 124 нг.
Ученые подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. Для того, чтобы более подробно разобраться в данном вопросе необходимо провести еще ряд более тщательных исследований.
На протяжении 16 месяцев ученые собирали салфетки, которыми обработали руки более сотни детей из Детского отделения неотложной помощи имеющих жалобы, потенциально связанные с воздействием табачного дыма. Немаловажным является и наличие хотя бы одного курящего взрослого в окружении ребенка. Все собранные салфетки проанализировали на наличие никотина. Проводя исследования специалисты обратили внимание на ряд факторов. В их число входят: оценка влияния курения на ребенка взрослого, который несет за него ответственность, количество никотинозависимых проживающих в одном доме с пациентом, количество выкуренных сигарет непосредственно около самого ребенка. Было проведено изучение медицинских записей детей и выявление в них жалоб, которые могли появится после влияния сигаретного дыма.
Благодаря исследованию специалисты выявили значительный уровень никотина на руках детей, которые имеют курильщика в семье. Большая часть добровольцев не достигли и двух лет. На их руках обнаружено примерно 69 нг никотина. У детей от двух до четырех лет исследование показало 185,6 нг. Ученые заметили и тот факт, что чем меньше родители выкуривают сигарет в день, тем меньше никотина оседает на руках малышей. В среднем 5 сигарет равняется 55 нг, а 15 сигарет – 124 нг.
Ученые подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. Для того, чтобы более подробно разобраться в данном вопросе необходимо провести еще ряд более тщательных исследований.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:09