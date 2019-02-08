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В возрасте 34 лет скончался актер Александр Зоточкин

Отечественный актер театра и кино Александр Зоточкин ушел из жизни в 34-летнем возрасте. Смерть настигла знаменитость в Москве, о чем проинформировали общественность СМИ.
В возрасте 34 лет скончался актер Александр Зоточкин

По предоставленным сведениям, скончался Александр Зоточкин в одной из больниц столицы, где он находился в реанимационном отделении. При этом причины смерти отечественного артиста источниками не озвучиваются. Имеются сведения, что похоронить известного широким массам по ленте “Косатка” актера намереваются в городе Моршанск, входящем в состав Тамбовской области.

Александр Зоточкин на свет появился в 1984 году, после чего получал образование в театральном институте Ярославля. Большую часть времени артист выступал на сцене театра, однако свои силы пробовал также и в кинематографе. В частности, поклонники могли наблюдать за игрой кумира в таких фильмах как “Кино про Алексеева”, “Неравный брак”, а также “Семь жен одного холостяка” и т.д.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:04

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