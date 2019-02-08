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Владимир Познер рассказал о возможном отказе от атеизма и вере в Бога

Владимир Познер недавно сообщил своем возможном отказе от атеизма и вере в Бога. Популярный российский телеведущий рассказал о религиозных предпочтениях в эфире "Абонент доступен" для латвийского ресурса mix tv.

Владимир Познер рассказал о возможном отказе от атеизма и вере в Бога

Ведущий программы "Познер" на Первом канале не стал скрывать: слова "никогда" или "невозможно" в таком контексте не стоит произносить. Владимир Владимирович не стал исключать, что в жизни случаются самые различные и неожиданные явления. Он привел собственный пример, заметив, что если бы ему в 20 лет задали вопрос о том, возможно ли осуждение СССР с его стороны, он бы дал отрицательный ответ. Но тем не менее, утверждает знаменитость, это случилось.

Владимир Познер касательно веры в существование Бога не может точно сказать: нет, этого не случиться. Он полагает, что хотя его отказ от атеистических взглядов и маловероятный, но нельзя утверждать, что подобное не может произойти.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:03

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