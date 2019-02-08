Иосиф Пригожин озвучил свое мнение по поводу участия Сергея Лазарева на конкурсе “Евровидение-2019”

Накануне подтвердилась информация о том, что именно Лазарев снова будет представлять Россию в рамках “Евровидения”. Пригожин, комментируя ситуацию, признался, что ему все равно, кого выбрали для поездки в Тель-Авив. При этом он считает, что следовало отправить кого-то другого, поскольку актуальный кандидат уже успел доказать, что является настоящим артистом. В частности, он представлял РФ в рамках музыкального конкурса в 2016 году.Сам Сергей Лазарев признается, что до последнего момента испытывал сомнения относительно согласия на поездку в Израиль. Знаменитости понравились те эмоции и опыт, которые он получил во время участия в “Евровидении”. Однако в то же время отечественный исполнитель не скрывает, что не любит повторяться.