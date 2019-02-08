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Сергей Зверев возмущен публичной травлей Анастасии Волочковой

Сергей Зверев возмущен тем, что отечественная балерина Анастасия Волочкова подвергается публичной травле. Таким образом шоумен прокомментировал недавний выпуск шоу “Пусть говорят” с участием танцовщицы.
Сергей Зверев возмущен публичной травлей Анастасии Волочковой

Выпуск затронул тему похищения отца Анастасии Волочковой, имеющего инвалидность, также поговорили в студии о любовниках балерины и связанных с ней скандалах. Знакомый танцовщицы Сергей Зверев не понимает жестокости по отношению к теледиве. Кроме того, в студию пригласили и бывшего возлюбленного знаменитости, с которым она не хотела сталкиваться. По словам шоумена, он считал ведущего Дмитрия Борисова “приличным”, однако из комментариев в Сети понял, что тот весь выпуск смеялся над гостьей.
Сергей Зверев возмущен публичной травлей Анастасии Волочковой

Указанные события Сергей Зверев считает итогом организованной против Волочковой ее недоброжелателями травли. Такие выпады, убежден певец, мешают балерине развиваться в творческой сфере. Артист настаивает, что часто причиной проблем танцовщицы становятся недобросовестные мужчины, пытающиеся получить выгоду из отношений со звездой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54

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