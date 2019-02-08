Сергей Зверев возмущен публичной травлей Анастасии Волочковой





Выпуск затронул тему похищения отца Анастасии Волочковой, имеющего инвалидность, также поговорили в студии о любовниках балерины и связанных с ней скандалах. Знакомый танцовщицы Сергей Зверев не понимает жестокости по отношению к теледиве. Кроме того, в студию пригласили и бывшего возлюбленного знаменитости, с которым она не хотела сталкиваться. По словам шоумена, он считал ведущего Дмитрия Борисова “приличным”, однако из комментариев в Сети понял, что тот весь выпуск смеялся над гостьей.Указанные события Сергей Зверев считает итогом организованной против Волочковой ее недоброжелателями травли. Такие выпады, убежден певец, мешают балерине развиваться в творческой сфере. Артист настаивает, что часто причиной проблем танцовщицы становятся недобросовестные мужчины, пытающиеся получить выгоду из отношений со звездой.