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"Наш замок торчит, как сосиска": Лиза Галкина посмеялась над особняком родителей

Едущая в машине Лиза Галкина посмеялась над замком родителей в деревне Грязь. Огромный особняк дочь Примадонны сравнила с сосиской.
"Наш замок торчит, как сосиска": Лиза Галкина посмеялась над особняком родителей

На странице наследницы Максима Галкина и Аллы Пугачёвой в Instagram появилась видеонарезка самых любимых поклонниками моментов из жизни звёздной семьи. На кадрах можно видеть, как двойняшки Лиза и Гарри развлекаются в родительском замке, веселя их забавными разговорами. Так, особенно рассмешил фанатов тот момент, где наследница певицы и шоумена подъезжает в машине к своей деревне Грязь в Одинцовском районе.

"Вижу наш замок. Вот он, - комментирует девочка, глядя в окно машины, - Торчит, как сосиска!"

Напомним, что резиденцию для большой семьи Галкин приобрёл много лет назад. Юморист признался, что живёт с Пугачёвой уже очень давно, и они с двойняшками прекрасно себя чувствуют в Московской области. В соцсетях постоянно появляются фото и видео из замка, где Лиза и Гарри не только вдоволь играют, но также активно развиваются в спорте и учёбе.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:48

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