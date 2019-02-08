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Актриса Александра Яковлева опровергла слухи о госпитализации

Отечественная актриса Александра Яковлева не подтвердила сведения о том, что была госпитализирована. Соответствующие данные накануне начали распространять многочисленные СМИ.
Актриса Александра Яковлева опровергла слухи о госпитализации

В частности, в прессе писали, что Александра Яковлева экстренно доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга и сейчас получает медпомощь. Якобы у 61-летней звезды советского кино имел место судорожный припадок, когда она находилась дома. После новости о случившемся сотрудникам СМИ удалось связаться с героиней ленты “Чародеи”, и на вопрос о госпитализации Яковлева подчеркнула, что ей об этом ничего не известно, она чувствует себя хорошо, находясь на репетиции.
Актриса Александра Яковлева опровергла слухи о госпитализации

В настоящее время остается неизвестным, откуда в прессе появились сведения о том, что Александра Яковлева была доставлена в медучреждение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:40

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