Ученые рассказали о новом способе получения пластмассы из серы





Сегодня химическая промышленность для производства пластмассы использует сырье, являющееся продуктом переработки нефти. Процесс производства крайне вредный, поскольку в процессе получения пластмассы образуется большое количество вредных побочных продуктов. Британские исследователи установили, что используя в качестве сырья серу можно ускорить процесс, благодаря чему производство пластмассы станет меньше загрязнять окружающую среду.Эксперты отметили, что при использовании серы для получения пластмассы им удалось уменьшить время реакции, благодаря чему в процессе производства выделялось меньше вредных веществ. Ученые полагают, что таким образом из серы можно производить экологически чистый пластик.