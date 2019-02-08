Ученые рассказали о новом способе получения пластмассы из серы
Ученые выяснили, как из серы получать пластмассу. По словам сотрудников Ливерпульского университета, новый способ производства полимеров из серы позволит создавать материалы с необычными свойствами.
Сегодня химическая промышленность для производства пластмассы использует сырье, являющееся продуктом переработки нефти. Процесс производства крайне вредный, поскольку в процессе получения пластмассы образуется большое количество вредных побочных продуктов. Британские исследователи установили, что используя в качестве сырья серу можно ускорить процесс, благодаря чему производство пластмассы станет меньше загрязнять окружающую среду.
Эксперты отметили, что при использовании серы для получения пластмассы им удалось уменьшить время реакции, благодаря чему в процессе производства выделялось меньше вредных веществ. Ученые полагают, что таким образом из серы можно производить экологически чистый пластик.
Сегодня химическая промышленность для производства пластмассы использует сырье, являющееся продуктом переработки нефти. Процесс производства крайне вредный, поскольку в процессе получения пластмассы образуется большое количество вредных побочных продуктов. Британские исследователи установили, что используя в качестве сырья серу можно ускорить процесс, благодаря чему производство пластмассы станет меньше загрязнять окружающую среду.
Эксперты отметили, что при использовании серы для получения пластмассы им удалось уменьшить время реакции, благодаря чему в процессе производства выделялось меньше вредных веществ. Ученые полагают, что таким образом из серы можно производить экологически чистый пластик.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:34