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Ольга Серябкина высказалась о конфликте с Еленой Темниковой

Ольга Серябкина впервые открыто высказалась о своих отношениях с бывшей коллегой по группе SEREBRO Еленой Темниковой. За конфликтом двух исполнительниц поклонники наблюдают уже несколько лет.
Ольга Серябкина высказалась о конфликте с Еленой Темниковой

До ухода Темниковой из группы они с Серябкиной казались лучшими подругами. Однако после певица заметила, что приятельское отношение к коллеге ей приходилось только изображать. Для выступающей под псевдонимом MOLLY артистки такой поступок стал ударом, с тех пор общение между ними прекратилось, а Серябкина до сих пор не здоровается с бывшей соратницей. В рамках интервью для шоу “Нежный редактор” на YouTube бывшая подопечная Максима Фадеева отметила, что Темникову считала своей семьей, по крайней мере, так было с ее стороны. Кроме того, хорошие отношения у участниц SEREBRO были с продюсером. Последний всю жизнь Темникову считал своей дочкой.
Ольга Серябкина высказалась о конфликте с Еленой Темниковой

Ольга Серябкина призналась, что многие статьи, вышедшие в прессе после ухода коллеги, для нее стали потрясением. Если бы она продолжала здороваться с Темниковой, с ее стороны это было бы неискренне. В то же время экс-солистка SEREBRO отметила, что если однажды бывшая подруга захочет наладить общение, она готова это обсудить и не против вернуть дружеские отношения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:21

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