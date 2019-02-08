Ольга Серябкина высказалась о конфликте с Еленой Темниковой





До ухода Темниковой из группы они с Серябкиной казались лучшими подругами. Однако после певица заметила, что приятельское отношение к коллеге ей приходилось только изображать. Для выступающей под псевдонимом MOLLY артистки такой поступок стал ударом, с тех пор общение между ними прекратилось, а Серябкина до сих пор не здоровается с бывшей соратницей. В рамках интервью для шоу “Нежный редактор” на YouTube бывшая подопечная Максима Фадеева отметила, что Темникову считала своей семьей, по крайней мере, так было с ее стороны. Кроме того, хорошие отношения у участниц SEREBRO были с продюсером. Последний всю жизнь Темникову считал своей дочкой.Ольга Серябкина призналась, что многие статьи, вышедшие в прессе после ухода коллеги, для нее стали потрясением. Если бы она продолжала здороваться с Темниковой, с ее стороны это было бы неискренне. В то же время экс-солистка SEREBRO отметила, что если однажды бывшая подруга захочет наладить общение, она готова это обсудить и не против вернуть дружеские отношения.