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Журналистку из Швеции удивил общественный транспорт России

Представительницу средства массовой информации из Швеции Анну-Лену Лаурен удивила работа общественного транспорта России. Своими впечатлениями журналистка поделилась в материале для газеты Dagens Nyheter.
Журналистку из Швеции удивил общественный транспорт России

Сотрудница шведского СМИ в своей статье отметила надежность общественного российского транспорта. Она рассказала, что метро, поезда, троллейбусы ходят строго по расписанию. На это не влияют никакие погодные условия. Анна-Лена Лаурен подчеркнула, что даже в Сибири, где в зимнее время средняя температура примерно минус сорок градусов и постоянный снег, железнодорожный транспорт не нарушает график роботы.

Еще одним удивительным фактом для зарубежной гостьи стало то, что железные дороги Российской Федерации находятся в ведении государства, и имеют большое количество обслуживающего персонала. Лаурен уверена, что это является главным отличием России от Швеции, которая имеет полностью автоматизированную систему контроля. Она подчеркнула, что имеет ввиду количество задействованных рук в процессе решения той или иной возникшей проблемы. Например, изменение температуры или резкое изменение погоды. В таком случае, на железнодорожные пути выходят люди, которые разбираются с данной проблемой.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:00

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