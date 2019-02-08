Журналистку из Швеции удивил общественный транспорт России





Сотрудница шведского СМИ в своей статье отметила надежность общественного российского транспорта. Она рассказала, что метро, поезда, троллейбусы ходят строго по расписанию. На это не влияют никакие погодные условия. Анна-Лена Лаурен подчеркнула, что даже в Сибири, где в зимнее время средняя температура примерно минус сорок градусов и постоянный снег, железнодорожный транспорт не нарушает график роботы.Еще одним удивительным фактом для зарубежной гостьи стало то, что железные дороги Российской Федерации находятся в ведении государства, и имеют большое количество обслуживающего персонала. Лаурен уверена, что это является главным отличием России от Швеции, которая имеет полностью автоматизированную систему контроля. Она подчеркнула, что имеет ввиду количество задействованных рук в процессе решения той или иной возникшей проблемы. Например, изменение температуры или резкое изменение погоды. В таком случае, на железнодорожные пути выходят люди, которые разбираются с данной проблемой.