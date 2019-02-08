Ольгу Бузову сравнили с певицей Джей Ло





Кто-то видит её сходства с Бейонсе, а кто-то поговаривает, что она похожа на Мадонну. Накануне, поклонники девушки начали писать о том, что Бузова слишком похожа на Джей Ло, особенно после её очередного перевоплощения.Телеведущая категорически против таких сравнений, только если они носят творческий характер. Повторять или перенимать судьбу этих певиц она не желает. Несмотря на то, что обе девушки идут по одному творческому пути, пробовали себя в различных ролях, как в роли актрисы, певицы, Ольга не видит никакого сходства.Но вот подписчики звёздной телеведущей высказались о том, что у них есть одно огромное сходство - неумение петь. А популярность, как считают подписчики, им достаётся только благодаря хайпу, красивым шоу и профессиональной подтанцовке.Поговаривают также, что Ольга Бузова может вполне стать девушкой одного из парней своей подтанцовке, ведь уже давно известно, что он постоянно поглядывает на длинноногую красавицу.