Ольга Бузова вступила в букмекерский клуб вместе с Конором Макгрегором





И всё бы ничего, если туда не вступил Конор Макгрегор. Напомним, что Ольга Бузова не скрывала того, что в легендарном бою между Конором и Хабибом Нурмагомедовым поддерживала россиянина. Она даже выставила фотографию с бойцом-победителем.После этого, многие стали поговаривать о том, что Бузова испытывает чувства к российскому чемпиону UFC.Но после новости о её партнёрстве с Конором, можно ли считать, что это своего рода предательство? Ведь если в вопросе с Кхабибом все решала симпатия, то в вопросе с Конором всё решают деньги.Не секрет, что, несмотря на свой проигрыш, Конор остаётся до сих пор самым высокооплачиваемым бойцом UFC.Скорее всего, Ольга поняла в очередной раз, что всё решают деньги, которых у Конора в разы больше. Возможно, именно финансовый вопрос заставил девушку сменить команду, но если так, то она действительно останется в плюсе.