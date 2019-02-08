АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Ольга Бузова вступила в букмекерский клуб вместе с Конором Макгрегором

Знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова накануне стала официальным представителем букмекерской конторы Parimatch.

И всё бы ничего, если туда не вступил Конор Макгрегор. Напомним, что Ольга Бузова не скрывала того, что в легендарном бою между Конором и Хабибом Нурмагомедовым поддерживала россиянина. Она даже выставила фотографию с бойцом-победителем.

Ольга Бузова вступила в букмекерский клуб вместе с Конором Макгрегором

После этого, многие стали поговаривать о том, что Бузова испытывает чувства к российскому чемпиону UFC.

Но после новости о её партнёрстве с Конором, можно ли считать, что это своего рода предательство? Ведь если в вопросе с Кхабибом все решала симпатия, то в вопросе с Конором всё решают деньги.

Ольга Бузова вступила в букмекерский клуб вместе с Конором Макгрегором

Не секрет, что, несмотря на свой проигрыш, Конор остаётся до сих пор самым высокооплачиваемым бойцом UFC.

Скорее всего, Ольга поняла в очередной раз, что всё решают деньги, которых у Конора в разы больше. Возможно, именно финансовый вопрос заставил девушку сменить команду, но если так, то она действительно останется в плюсе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Александра Яковлева опровергла
Ученые рассказали о новом способе
Жительница Великобритании 11 лет жила с
Ольга Серябкина высказалась о конфликте
В Кузбассе после падения автобуса с
Журналистку из Швеции удивил
Ученые: Вороны решают головоломки с
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Kia возглавила рейтинг компаний по
Ольгу Бузову сравнили с певицей Джей Ло
Актриса Ирина Муравьева отмечает свое
Ольга Бузова вступила в букмекерский
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев предложил
Андрей Аршавин рассказал в передаче
Аглая Тарасова рассказала о переменах в
Роман Курцын и его жена на премьере
Ученые обнаружили двух недавно вымерших
Дима Билан до сих пор сожалеет об
Ученые: Люди с шизофренией имеют
Уникальный англосаксонский меч со
Ученые обнаружили рак костей у
Опасная «болезнь зомби-оленей»
Ученые: Популярная протеиновая добавка
«Ростелеком» объявил о новом названии
Ученые выяснили, как змеи лишились
Поклонники Ани Лорак поссорились из-за
«Умные очки» из экипировки «Ратник»
Хейли Болдуин затронула тему трудностей
Ученые рассказали о негативных
Essential Phone PH-2 получит
Просмотреть все новости