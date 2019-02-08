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Ученые: Вороны решают головоломки с помощью планирования

Ученые установили, что новокаледонские вороны для решения головоломок прибегают к планированию действий. В частности птицы могут использовать подручные предметы: палочки и камни, чтобы добыть необходимую вещь.
Ученые: Вороны решают головоломки с помощью планирования

Австралийские и шведские специалисты под руководством сотрудницы Университета Окленда Романы Грубер провели эксперимент, в котором новокаледонским воронам необходимо было добыть кусочек мяса из разных отсеков. В первом случае мясо находилось в прозрачной коробке с опрокидывающимся дном, для извлечения еды птице необходимо было бросить внутрь коробки камень. Во втором случае задача усложнялась, ворону требовалось достать камень из пластиковой трубы с помощью палочки.

В целом почти все птицы справились с задачей, одни оказались быстрее, другим понадобилось не менее 20 попыток, чтобы решить головоломку. По словам сотрудника Университета Лунда в Швеции Матиаса Освата, для решения головоломки птицами необходимо было воспользоваться когнитивными навыками — выстроить четкую цепочку действий. И, несмотря на то, что некоторым птицам для решения задачи понадобилось потратить больше времени, все новокаледонские вороны планировали свои действия.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55

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