Ученые: Вороны решают головоломки с помощью планирования





Австралийские и шведские специалисты под руководством сотрудницы Университета Окленда Романы Грубер провели эксперимент, в котором новокаледонским воронам необходимо было добыть кусочек мяса из разных отсеков. В первом случае мясо находилось в прозрачной коробке с опрокидывающимся дном, для извлечения еды птице необходимо было бросить внутрь коробки камень. Во втором случае задача усложнялась, ворону требовалось достать камень из пластиковой трубы с помощью палочки.В целом почти все птицы справились с задачей, одни оказались быстрее, другим понадобилось не менее 20 попыток, чтобы решить головоломку. По словам сотрудника Университета Лунда в Швеции Матиаса Освата, для решения головоломки птицами необходимо было воспользоваться когнитивными навыками — выстроить четкую цепочку действий. И, несмотря на то, что некоторым птицам для решения задачи понадобилось потратить больше времени, все новокаледонские вороны планировали свои действия.