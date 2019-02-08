Сын Елены Яковлевой Денис Шальных выкрасил волосы в розовый цвет

Денис Шальных достаточно часто экспериментирует над собственным образом, а в этот раз сын известной отечественной актрисы решил покрасить волосы. В новом амплуа наследник Елены Яковлевой предстал на кадрах в соцсети, притом новый цвет он использовал также и для своей бороды. Учитывая тот факт, что значительная часть лица Шальных покрыта татуировками, яркий цвет локонов выглядит достаточно гармонично. Кроме того, кадр в обновленном виде молодой человек успел обнародовать и отдельным постом в собственном профиле.К образу наследника Яковлевой публика относится неоднозначно, а сама актриса уже давно привыкла к стремлению своего сына выделяться. Теперь знаменитость спокойно воспринимает эксперименты наследника над собственным образом.