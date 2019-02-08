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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных выкрасил волосы в розовый цвет

Денис Шальных пошел на очередной эксперимент над своей внешностью и выкрасил волосы в розовый цвет. Об этом своим поклонникам сын Елены Яковлевой сообщил посредством режима Stories в Instagram.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных выкрасил волосы в розовый цвет

Денис Шальных достаточно часто экспериментирует над собственным образом, а в этот раз сын известной отечественной актрисы решил покрасить волосы. В новом амплуа наследник Елены Яковлевой предстал на кадрах в соцсети, притом новый цвет он использовал также и для своей бороды. Учитывая тот факт, что значительная часть лица Шальных покрыта татуировками, яркий цвет локонов выглядит достаточно гармонично. Кроме того, кадр в обновленном виде молодой человек успел обнародовать и отдельным постом в собственном профиле.

К образу наследника Яковлевой публика относится неоднозначно, а сама актриса уже давно привыкла к стремлению своего сына выделяться. Теперь знаменитость спокойно воспринимает эксперименты наследника над собственным образом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:50

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