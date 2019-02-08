Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев предложил Максиму Галкину высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев негативно отозвался о Максиме Галкине.
Поводом для критических высказываний Солнцева в адрес юмориста стала его пародия на Лию Ахеджакову.
Со скандальным номером Галкин выступил на юбилее московского театра «Современник». Голосом Ахеджаковой он обратился к мировой элите со словами «Ой, я про Россию хочу поговорить».
Лия Меджидовна обиделась на коллегу. В интервью журналисту она дала понять, что Галкин, несмотря на возраст артистки, просто посмеялся над ней. Одновременно она посоветовала ему внимательней подходить к выбору репертуара и не обижать достойных людей.
Галкин поспешил с ответом, что он в пародиях не ставит цели унизить или оскорбить кого-либо. Он выступает с иронией в отношении событий, происходящих вокруг.
Вот на защиту Лии Ахеджаковой и встал шоумен Рустам Солнцев.
В своем блоге он предложил Максиму Галкину точно также высмеять Аллу Пугачеву, поскольку она тоже является бабушкой.
О реакции Галкина на такие слова остается пока только догадываться.
Поводом для критических высказываний Солнцева в адрес юмориста стала его пародия на Лию Ахеджакову.
Со скандальным номером Галкин выступил на юбилее московского театра «Современник». Голосом Ахеджаковой он обратился к мировой элите со словами «Ой, я про Россию хочу поговорить».
Лия Меджидовна обиделась на коллегу. В интервью журналисту она дала понять, что Галкин, несмотря на возраст артистки, просто посмеялся над ней. Одновременно она посоветовала ему внимательней подходить к выбору репертуара и не обижать достойных людей.
Галкин поспешил с ответом, что он в пародиях не ставит цели унизить или оскорбить кого-либо. Он выступает с иронией в отношении событий, происходящих вокруг.
Вот на защиту Лии Ахеджаковой и встал шоумен Рустам Солнцев.
В своем блоге он предложил Максиму Галкину точно также высмеять Аллу Пугачеву, поскольку она тоже является бабушкой.
О реакции Галкина на такие слова остается пока только догадываться.