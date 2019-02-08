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Актриса Ирина Муравьева отмечает свое 70-летие

Отечественная актриса театра и кино Ирина Муравьева 8 февраля празднует свой 70-летний юбилей. Широким массам знаменитость известна по ленте “Москва слезам не верит” и многим другим киноработам.
Актриса Ирина Муравьева отмечает свое 70-летие

Свой творческий путь Ирина Муравьева начинала с работающей при Детском театре студии. После выхода на экраны в 1979 году фильма авторства режиссера Владимира Меньшова к артистке пришла популярность, к тому же, “Москва слезам не верит” была удостоена премии “Оскар”. Спустя два года Муравьева получила роль в ленте “Карнавал”, а композиция в исполнении актрисы “Позвони мне, позвони!” получила в СССР статус настоящего хита.
Актриса Ирина Муравьева отмечает свое 70-летие

Всенародная любовь по отношению к Муравьевой укрепилась после роли Нади Клюевой, а еще знаменитость озвучивала многих героев в мультфильмах. Свыше 25 лет артистка трудится Малом театре. Несмотря на свой солидный возраст, Ирина Муравьева продолжает выступать на сцене, а в этом году должна сыграть в постановке “Всегда зовите Долли!”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:33

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