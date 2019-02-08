Актриса Ирина Муравьева отмечает свое 70-летие





Свой творческий путь Ирина Муравьева начинала с работающей при Детском театре студии. После выхода на экраны в 1979 году фильма авторства режиссера Владимира Меньшова к артистке пришла популярность, к тому же, “Москва слезам не верит” была удостоена премии “Оскар”. Спустя два года Муравьева получила роль в ленте “Карнавал”, а композиция в исполнении актрисы “Позвони мне, позвони!” получила в СССР статус настоящего хита.Всенародная любовь по отношению к Муравьевой укрепилась после роли Нади Клюевой, а еще знаменитость озвучивала многих героев в мультфильмах. Свыше 25 лет артистка трудится Малом театре. Несмотря на свой солидный возраст, Ирина Муравьева продолжает выступать на сцене, а в этом году должна сыграть в постановке “Всегда зовите Долли!”.