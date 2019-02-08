Ученые: Популярная протеиновая добавка может повредить клетки головного мозга





Специалисты из Технологического университета Сиднея провели исследование влияния L-норвалина на клетки головного мозга человека. В результате научной работы они установили, что даже при относительно низких концентрациях эта аминокислота способна повредить клетки и в конечном итоге убить их.Аминокислоты выделяются в кишечнике человека, а затем направляются организмом на воспроизводство белков. L-норвалин является одной из сотен аминокислот, которые обычно не используются для выработки белков у людей. Возросшая в последние годы популярность диетических добавок для повышения силы и мышечной активности привела к тому, что в состав многих из них производители стали включать вещества, способные причинить вред человеку.Один из авторов исследования отметил, что наибольшее потребление аминокислот приходится на спортсменов и культуристов, поскольку потребность в белке выше у очень активных людей. Однако, являясь нестандартной небелковой аминокислотой, L-норвалин, имитирует белковые аминокислоты и обманывает организм, создавая дефектные белки. Это свойство используется некоторыми растениями для уничтожения хищников.Эксперты отметили, что их исследование показало - L-норвалин может первоначально позволить клеткам производить больше энергии, однако через некоторое время механизм, генерирующий ее, будет поврежден. Люди принимают такие добавки, даже не зная, какими могут быть последствия в будущем.