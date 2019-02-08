Ученые обнаружили рак костей у доисторического предка черепахи
Немецкие ученые в результате исследования обнаружили рак костей у доисторического предка черепахи, который обитал в море 240 миллионов лет назад. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Среди некоторых ученых распространено мнение, о том, что рак - это современное искусственное заболевание, вызываемое такими факторами, как загрязнение окружающей среды и питание.
Исследователи из Музея естественной истории в Берлине опровергли это суждение. Они выявили онкологическую опухоль на бедре ископаемой черепахи, жившей в триасовом периоде, когда на Земле только начинали появляться первые динозавры.
Рептилия, названная Pappochelys rosinae, была обнаружена в городе Фельберг на юго-западе Германии в 2013 году. Ее смертельная болезнь была выявлена при помощи мощных микроскопов и сканеров. По словам одного из авторов исследования, раковая опухоль в окаменелом образце идентична современной остеосаркоме у людей.
У древних предков современных черепах было широкое тело небольшой длины, маленький заостренный череп с большими глазницами и длинный хвост. Панцирь у рептилий отсутствовал. Их широкие ребра, плоские тела и сильные конечности были приспособлены для того, чтобы закапывать яйца или пищу в ил на мелководье недалеко от берега.
По словам ученых, в результате научной работы они выявили самый ранний известный случай, который проливает новый свет на эволюцию болезни, тысячелетиями губившей человечество.
Среди некоторых ученых распространено мнение, о том, что рак - это современное искусственное заболевание, вызываемое такими факторами, как загрязнение окружающей среды и питание.
Исследователи из Музея естественной истории в Берлине опровергли это суждение. Они выявили онкологическую опухоль на бедре ископаемой черепахи, жившей в триасовом периоде, когда на Земле только начинали появляться первые динозавры.
Рептилия, названная Pappochelys rosinae, была обнаружена в городе Фельберг на юго-западе Германии в 2013 году. Ее смертельная болезнь была выявлена при помощи мощных микроскопов и сканеров. По словам одного из авторов исследования, раковая опухоль в окаменелом образце идентична современной остеосаркоме у людей.
У древних предков современных черепах было широкое тело небольшой длины, маленький заостренный череп с большими глазницами и длинный хвост. Панцирь у рептилий отсутствовал. Их широкие ребра, плоские тела и сильные конечности были приспособлены для того, чтобы закапывать яйца или пищу в ил на мелководье недалеко от берега.
По словам ученых, в результате научной работы они выявили самый ранний известный случай, который проливает новый свет на эволюцию болезни, тысячелетиями губившей человечество.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:53