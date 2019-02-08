Роман Курцын и его жена на премьере фильма «Семь ужинов» развеяли слухи о своем расставании

Роман Курцын сыграл в фильме «Семь ужинов» роль центрального персонажа. Картина рассказывает о семейной паре, которая находится на грани развода. Чтобы спасти семью, главный герой уговаривает «вторую половинку» восстановить отношения при помощи его собственного метода, который заключается в том, что супруги должны поужинать семь раз.Поддержать Романа Курцына пришла его жена Анна. Супруги демонстрировали публике свои теплые чувства и обнимались, дав понять, что в их семье все хорошо.Некоторое время назад поклонники Романа Курцына обеспокоились возможными проблемами в личной жизни своего кумира. Поводом для этого послужило появление знаменитости на одном из светских мероприятий без обручального кольца. Хотя супруги и не давали никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации, определенный период времени вместе на публике они не появлялись. Тогда и появились слухи о том, что пара разводится.