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Роман Курцын и его жена на премьере фильма «Семь ужинов» развеяли слухи о своем расставании

Актер Роман Курцын и его жена Анна посетили премьерный показ кинокартины «Семь ужинов», в которой артист исполнил роль главного героя. На мероприятии супруги нежно обнимались, развеяв тем самым недавние слухи о своем расставании.

Роман Курцын и его жена на премьере фильма «Семь ужинов» развеяли слухи о своем расставании

Роман Курцын сыграл в фильме «Семь ужинов» роль центрального персонажа. Картина рассказывает о семейной паре, которая находится на грани развода. Чтобы спасти семью, главный герой уговаривает «вторую половинку» восстановить отношения при помощи его собственного метода, который заключается в том, что супруги должны поужинать семь раз.

Поддержать Романа Курцына пришла его жена Анна. Супруги демонстрировали публике свои теплые чувства и обнимались, дав понять, что в их семье все хорошо.

Некоторое время назад поклонники Романа Курцына обеспокоились возможными проблемами в личной жизни своего кумира. Поводом для этого послужило появление знаменитости на одном из светских мероприятий без обручального кольца. Хотя супруги и не давали никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации, определенный период времени вместе на публике они не появлялись. Тогда и появились слухи о том, что пара разводится.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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