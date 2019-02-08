Аглая Тарасова рассказала о переменах в личной жизни
Актриса Аглая Тарасова обычно не любит предавать огласке подробности своей личной жизни. Однако в недавней беседе с журналистами одного из изданий она все же рассказала переменах, которые произошли с ней в последнее время.
Оказалось, что на новогодние праздники Аглая Тарасова отправилась на Карибы. Там ей посчастливилось нанести визит легенде мировой музыки Полу Маккартни. Посетив экзотические острова, артистка навестила своих бабушку и дедушку, проживающих в США. Она порадовала родных людей, устроив для них развлекательное шоу. Также выяснилось, что в минувшем году актриса начала учиться в Америке и обрела там много друзей. Затрагивая тему личной жизни, Аглая Тарасова призналась, что встретила новую любовь. Однако имя своего избранника кинозвезда предпочла не называть.
Некоторое время назад Аглая Тарасова встречалась с актером из Сербии Милошем Биковичем. Их роман был скоротечным, и в прошлом году молодые люди разошлись.
Оказалось, что на новогодние праздники Аглая Тарасова отправилась на Карибы. Там ей посчастливилось нанести визит легенде мировой музыки Полу Маккартни. Посетив экзотические острова, артистка навестила своих бабушку и дедушку, проживающих в США. Она порадовала родных людей, устроив для них развлекательное шоу. Также выяснилось, что в минувшем году актриса начала учиться в Америке и обрела там много друзей. Затрагивая тему личной жизни, Аглая Тарасова призналась, что встретила новую любовь. Однако имя своего избранника кинозвезда предпочла не называть.
Некоторое время назад Аглая Тарасова встречалась с актером из Сербии Милошем Биковичем. Их роман был скоротечным, и в прошлом году молодые люди разошлись.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16