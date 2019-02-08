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Аглая Тарасова рассказала о переменах в личной жизни

Актриса Аглая Тарасова обычно не любит предавать огласке подробности своей личной жизни. Однако в недавней беседе с журналистами одного из изданий она все же рассказала переменах, которые произошли с ней в последнее время.


Аглая Тарасова рассказала о переменах в личной жизни

Оказалось, что на новогодние праздники Аглая Тарасова отправилась на Карибы. Там ей посчастливилось нанести визит легенде мировой музыки Полу Маккартни. Посетив экзотические острова, артистка навестила своих бабушку и дедушку, проживающих в США. Она порадовала родных людей, устроив для них развлекательное шоу. Также выяснилось, что в минувшем году актриса начала учиться в Америке и обрела там много друзей. Затрагивая тему личной жизни, Аглая Тарасова призналась, что встретила новую любовь. Однако имя своего избранника кинозвезда предпочла не называть.

Некоторое время назад Аглая Тарасова встречалась с актером из Сербии Милошем Биковичем. Их роман был скоротечным, и в прошлом году молодые люди разошлись.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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