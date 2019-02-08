Аглая Тарасова рассказала о переменах в личной жизни

Оказалось, что на новогодние праздники Аглая Тарасова отправилась на Карибы. Там ей посчастливилось нанести визит легенде мировой музыки Полу Маккартни. Посетив экзотические острова, артистка навестила своих бабушку и дедушку, проживающих в США. Она порадовала родных людей, устроив для них развлекательное шоу. Также выяснилось, что в минувшем году актриса начала учиться в Америке и обрела там много друзей. Затрагивая тему личной жизни, Аглая Тарасова призналась, что встретила новую любовь. Однако имя своего избранника кинозвезда предпочла не называть.Некоторое время назад Аглая Тарасова встречалась с актером из Сербии Милошем Биковичем. Их роман был скоротечным, и в прошлом году молодые люди разошлись.