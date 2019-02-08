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Дима Билан до сих пор сожалеет об отказе выступить на «разогреве» у Уитни Хьюстон

Популярный певец Дима Билан поделился с общественностью воспоминаниями о том, что однажды сгоряча отказался выступать на «разогреве» у американской поп-дивы Уитни Хьюстон. По словам артиста, он до сих пор сожалеет о том, что совершил скоропалительный поступок.

Дима Билан до сих пор сожалеет об отказе выступить на «разогреве» у Уитни Хьюстон

Новая грандиозная программа «Планета Билан» была представлена певцом 6 февраля в Москве, шоу с восторгом приняли зрители. Помимо своих песен, Дима Билан исполнил одну из композиций всемирно известной поп-звезды Уитни Хьюстон.

В связи с таким событием артист предался ностальгии и вспомнил случай, который произошел с ним в 2009 году. Тогда Уитни Хьюстон приехала в Россию с концертом, а Диму Билана пригласили петь у нее на «разогреве». Невзирая на то, что у певца в то время был очень напряженный график работы, он отменил все запланированные мероприятия ради номера на выступлении знаменитой исполнительницы. Единственным желанием Димы Билана было недолгое общение с суперзвездой. Он надеялся получить творческое благословение именитой певицы.

Дима Билан до сих пор сожалеет об отказе выступить на «разогреве» у Уитни Хьюстон

Однако организаторы отказали молодому артисту, и он сгоряча отказался появляться на сцене. По словам Димы Билана, он до сих пор не может себе простить, что упустил шанс участвовать в шоу одной из самых успешных исполнительниц в истории мировой музыки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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