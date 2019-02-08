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Ученые обнаружили двух недавно вымерших пингвинов, обитавших вблизи Новой Зеландии

Новозеландские ученые провели исследование и выяснили, что послужило причиной появления пингвинов на территории их государства и прилегающих островах. Также они обнаружили на архипелаге Чатем два новых вида этих не летающих морских птиц, вымерших в недавнее время.

Ученые обнаружили двух недавно вымерших пингвинов, обитавших вблизи Новой Зеландии

Группа специалистов из Отагского Университета (Новая Зеландия) исследовала генетический материал живых и недавно вымерших видов пингвинов методом секвенирования их ДНК, а также изучила множество останков птиц по всей Новой Зеландии. Проанализировав полученные данные, ученые определили временную шкалу и выяснили, что немало видов пингвинов появилось вскоре после того, как закончился процесс геологического образования островов, в частности те, которые живут на архипелагах Антиподов и Чатем, островах Маккуори и Гофа, а также на Галапагосских островах. Исследователи не исключают, что эти участки суши могли стать определяющим фактором в эволюции пингвинов.

Ученые обнаружили двух недавно вымерших пингвинов, обитавших вблизи Новой Зеландии

Кроме того, эксперты обнаружили, что на архипелаге Чатем обитали два новых вида пингвинов: Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdale. Они жили на островах несколько сотен лет назад и исчезли лица земли лишь после заселения этой местности людьми. По словам одного из авторов научной работы, открытие двух новых видов не летающих морских птиц расширило научные представления о том, как человек в прошлом воздействовал на разнообразие биосферы Новой Зеландии.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:09

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