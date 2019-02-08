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Поклонники Ани Лорак поссорились из-за неудачного макияжа певицы

Новый макияж Ани Лорак для одного из образов стал причиной активных споров между поклонниками известной певцы. Дискуссии развернулись под соответствующим постом на странице артистки в Instagram.
Поклонники Ани Лорак поссорились из-за неудачного макияжа певицы

Ани Лорак официально начала свой тур в рамках шоу “Дива”, и среди первых концертом звезды смогут насладиться жители Ульяновска. В преддверии выступления певица опубликовала в соцсети фото, где демонстрирует свой нестандартный макияж, включающий ярко выраженные стрелки. Некоторые фолловеры предположили, что селфи знаменитость сделала прямо в своей гримерке.

Мнения подписчиков относительно мейкапа Ани Лорак разделились. Некоторые заметили, что певица выглядит роскошно в любом виде, пока другие раскритиковали кумира за переизбыток тонального средства. С его помощью артистка практически скрыла свои родинки на лице, которые многие считают ее “фишкой”. Вопросы вызвали у юзеров и глаза звезды, многие посчитали, что она использует линзы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:30

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