Поклонники Ани Лорак поссорились из-за неудачного макияжа певицы

Ани Лорак официально начала свой тур в рамках шоу “Дива”, и среди первых концертом звезды смогут насладиться жители Ульяновска. В преддверии выступления певица опубликовала в соцсети фото, где демонстрирует свой нестандартный макияж, включающий ярко выраженные стрелки. Некоторые фолловеры предположили, что селфи знаменитость сделала прямо в своей гримерке.Мнения подписчиков относительно мейкапа Ани Лорак разделились. Некоторые заметили, что певица выглядит роскошно в любом виде, пока другие раскритиковали кумира за переизбыток тонального средства. С его помощью артистка практически скрыла свои родинки на лице, которые многие считают ее “фишкой”. Вопросы вызвали у юзеров и глаза звезды, многие посчитали, что она использует линзы.