«Ростелеком» объявил о новом названии для своей операционной системы





Представители Роспатента сообщили, что операционная система, скорее всего, будет называться «Аврора». Такое решение «Ростелеком» объяснил необходимостью назвать разработку русскоязычным словом. Название, по мнению представителей, будет запоминающимся, и вызывает хорошие ассоциации. Решение Роспатента о переименовании пока неизвестно, однако в случае, если название не утвердят, у «Ростелекома» есть другие подходящие варианты.Отечественная операционная система уже используется работниками «Почты России», но пока есть только ее пробная версия. Известно, что она создана с максимальной степенью защиты, а также способна управлять устройством на дистанционном расстоянии.