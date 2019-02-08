Ученые: Люди с шизофренией имеют различия в микробиомах кишечника по сравнению со здоровыми личностями





Исследование шизофрении продолжается в течение длительного времени, но только недавно ученые начали сосредотачивать внимание на особенностях микробиома кишечника граждан с таким недугом. В процессе работы эксперты сравнили анализы стула здоровых пациентов и личностей с вышеупомянутой проблемой психики. В итоге оказалось, что кишечные биомы испытуемых с шизофренией демонстрировали общее меньшее разнообразие.В ходе более углубленных анализов учеными также выявлена меньшая подгруппа бактерий, имевших явные различия. Подтвердить результаты удалось в рамках последующих экспериментов с участием грызунов, однако специалисты намерены продолжить свою работу для более конкретных заключений.