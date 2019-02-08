Kia возглавила рейтинг компаний по затратам россиян на покупку новых машин
Согласно рейтингу аналитиков издания «Автостат», стали известны 10 автоконцернов, на покупку новых машин которых жители Российской Федерации потратили больше всего средств. Уточняется, что общий объем отечественного рынка в 2018 году составила 2,4 триллиона рублей, а это более чем на 20% превышает позапрошлогодний результат, но Kia стала лидером в списке.
На транспортные средства бренда Kia россияне всего потратили не менее 280 миллиардов рублей. Второе место осталось за японским автоконцерном Toyota с показателем в 266 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает главный представитель отечественного автопрома Lada с показателем более 210 миллиардов рублей.
Остальные автопроизводители, попавшие в рейтинг, не достигли результата в 200 миллиардов рублей. В их числе представители немецкого автопрома - Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, южнокорейского и японского (Hyundai и Nissan соответственно), а также Skoda и Renault.
На транспортные средства бренда Kia россияне всего потратили не менее 280 миллиардов рублей. Второе место осталось за японским автоконцерном Toyota с показателем в 266 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает главный представитель отечественного автопрома Lada с показателем более 210 миллиардов рублей.
Остальные автопроизводители, попавшие в рейтинг, не достигли результата в 200 миллиардов рублей. В их числе представители немецкого автопрома - Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, южнокорейского и японского (Hyundai и Nissan соответственно), а также Skoda и Renault.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:41