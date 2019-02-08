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«Умные очки» из экипировки «Ратник» смогут использовать обычные школьники

По информации сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, им удалось адаптировать «смарт-очки», входящие в состав экипировки «Ратник», для использования в школах. Новинку уже представили во время выставки «Цифровая образовательная среда» на ВДНХ.
«Умные очки» из экипировки «Ратник» смогут использовать обычные школьники

Эксперты считают, что «гражданская» версия «умных очков» сможет принести пользу даже в образовательных процессах в качестве средства отображения личных данных. Речь идёт об индивидуальном мониторе, с помощью которого ученики или преподаватель будут выводить нужную информацию.

В научно-исследовательском институте точного машиностроения уточнили, что использование очков не требует перефокусировку по полю зрения, будет учитываться и физиология, а также психология зрительного восприятия. По сравнению с военной модификацией очков, школьные не получат противопульную и противоосколочную защиты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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