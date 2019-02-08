«Умные очки» из экипировки «Ратник» смогут использовать обычные школьники
По информации сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, им удалось адаптировать «смарт-очки», входящие в состав экипировки «Ратник», для использования в школах. Новинку уже представили во время выставки «Цифровая образовательная среда» на ВДНХ.
Эксперты считают, что «гражданская» версия «умных очков» сможет принести пользу даже в образовательных процессах в качестве средства отображения личных данных. Речь идёт об индивидуальном мониторе, с помощью которого ученики или преподаватель будут выводить нужную информацию.
В научно-исследовательском институте точного машиностроения уточнили, что использование очков не требует перефокусировку по полю зрения, будет учитываться и физиология, а также психология зрительного восприятия. По сравнению с военной модификацией очков, школьные не получат противопульную и противоосколочную защиты.
Эксперты считают, что «гражданская» версия «умных очков» сможет принести пользу даже в образовательных процессах в качестве средства отображения личных данных. Речь идёт об индивидуальном мониторе, с помощью которого ученики или преподаватель будут выводить нужную информацию.
В научно-исследовательском институте точного машиностроения уточнили, что использование очков не требует перефокусировку по полю зрения, будет учитываться и физиология, а также психология зрительного восприятия. По сравнению с военной модификацией очков, школьные не получат противопульную и противоосколочную защиты.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00