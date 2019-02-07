Новый возлюбленный Анастасии Волочковой раскрыл подробности своего романа с балериной





Долгое время Анастасия Волочкова скрывала от поклонников имя своего возлюбленного, показывая его частями. Накануне же стало известно, что у балерины роман с Михаилом Борисовским. Мужчина на пять лет младше своей избранницы, занимаясь преимущественно музыкой и хореографией. В проекте “Светская хроника” на Пятом канале ухажер танцовщицы признался, что познакомились они еще шесть лет назад, а сейчас он не только встречается, но и работает с Волочковой, являясь ее звукорежиссером.После встречи в 2013 году их отношения были сперва только профессиональными, но постепенно связь стала романтической. Отношения Анастасии Волочковой и Борисовского длятся уже порядка двух лет, а в этом году хореограф присутствовал на праздновании 43-летия возлюбленной.