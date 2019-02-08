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Хейли Болдуин затронула тему трудностей брака с Джастином Бибером

Модель Хейли Болдуин решила затронуть тему трудностей, возникающих в браке с Джастином Бибером. Вместе пара появилась на обложке нового выпуска глянцевого издания Vogue.
Хейли Болдуин затронула тему трудностей брака с Джастином Бибером

Бибер и Болдуин сыграли свадьбу осенью 2018 году, а накануне пара дала интервью для известного журнала. Брак модель назвала серьезным испытанием, сравнив его с “приговором”, с которым необходимо смириться. В первые недели замужества возлюбленная Джастина Бибера ощущала себя одинокой, а также много времени уделяла молитвам. У бога она просила подарить ей уверенность в том, что она не ошиблась, согласившись выйти за певца, и в итоге это случилось. Сейчас Хейли Болдуин счастлива в союзе, признаваясь супругу в любви.

Сам Бибер отметил, что они столкнулись с трудностями при попытках скрывать собственные эмоции, не желая обидеть друг друга резкими словами или поступками. Развернувшаяся между партнерами “борьба” за их выражение для певца стала настоящим испытанием.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:00

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