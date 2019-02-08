Ученые рассказали о негативных последствиях подросткового материнства





Исследование показало, что внуки, бабушки которых родили ребенка в раннем возрасте, отличаются более низкой успеваемостью в школе, чем их сверстники, чьи родители были рождены во взрослом возрасте. Ученые считают, что на такие показатели влияет ряд факторов: образование, социальная помощь, а также финансовые средства. Такое влияние оказывается на многие будущие поколения даже в тех случаях, если матери этих детей родили их в старшем возрасте.Кроме того, такие дети отстают и в физическом развитии, проявляют способность к изучению языков в меньшей степени, и отстают в психологическом развитии.