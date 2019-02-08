Essential Phone PH-2 получит инновационную фронтальную камеру
Как известно, безрамочный девайс Essential PH-1, разработкой которого занимался создатель ОС Android Энди Рубин, был впервые показан весной позапрошлого года. Несмотря на интересный дизайн и функционал, смартфон раскритиковали многие эксперты, поэтому уже через 1,5 года после дебютного показа аппарат сняли с продаж даже несмотря на низкую стоимость. Это побудило разработчиков начать создание совершенно нового устройства с небольшим навигационным дисплеем и системой ИИ.
При работе камеры экран будет становиться немного прозрачным. Инсайдеры сообщают, что Essential Phone PH-2 уже находится в разработке, а его главной изюминкой станет отказ от выреза под фронтальной камерой, сам же датчик спрячут под поверхность дисплея, который при его функционировании будет такого оттенка, чтобы через него проходило достаточное количество света.
Для осуществления своей затеи специалисты изучают способы реализации революционной технологии на ЖК-экранах и дисплеях, выполненных по способу OLED. По предварительным прогнозам, новую версию Essential Phone выпустят до конца 2019 года.
При работе камеры экран будет становиться немного прозрачным. Инсайдеры сообщают, что Essential Phone PH-2 уже находится в разработке, а его главной изюминкой станет отказ от выреза под фронтальной камерой, сам же датчик спрячут под поверхность дисплея, который при его функционировании будет такого оттенка, чтобы через него проходило достаточное количество света.
Для осуществления своей затеи специалисты изучают способы реализации революционной технологии на ЖК-экранах и дисплеях, выполненных по способу OLED. По предварительным прогнозам, новую версию Essential Phone выпустят до конца 2019 года.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00