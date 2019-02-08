Essential Phone PH-2 получит инновационную фронтальную камеру





При работе камеры экран будет становиться немного прозрачным. Инсайдеры сообщают, что Essential Phone PH-2 уже находится в разработке, а его главной изюминкой станет отказ от выреза под фронтальной камерой, сам же датчик спрячут под поверхность дисплея, который при его функционировании будет такого оттенка, чтобы через него проходило достаточное количество света.Для осуществления своей затеи специалисты изучают способы реализации революционной технологии на ЖК-экранах и дисплеях, выполненных по способу OLED. По предварительным прогнозам, новую версию Essential Phone выпустят до конца 2019 года.