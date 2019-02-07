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Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину за недоброжелательное отношение к Александру Малинину

Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину за ее недоброжелательное отношение к бывшему супругу Александру Малинину. Вдова Николая Караченцова считает, что певице необходимо научиться прощать близких людей.
Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину за недоброжелательное отношение к Александру Малинину

Долгое время Ольга Зарубина не может наладить отношения с Малининым, поскольку последний отказался принимать рожденную в их союзе дочь Киру. Девочка из-за отсутствия внимания со стороны отца, по словам певицы, впала в депрессию. Комментируя ситуацию, Людмила Поргина отметила, что Зарубиной стоит научиться прощению, поскольку нельзя столько лет копить в себе ненависть, особенно когда речь идет о возникших давно разногласиях. По мнению вдовы Караченцова, отчасти в состоянии дочери виновато и такое отношение артистки к Александру Малинину.

Сама Ольга Зарубина была удивлена словами актрисы, отметив, что не ожидала критики, хотя уважает знаменитость. Исполнительница заявила, что она личность эмоциональная, но злобу копить не умеет, быстро забывая и отпуская обиды. К Малинину она испытывает презрение, считая, что его семья виновата в конфликте.
Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину за недоброжелательное отношение к Александру Малинину

Поргина вспомнила и о странной смерти матери Зарубиной, которая скончалась, поскольку ей своевременно не заменили сердечный клапан. Вдова Караченцова считает, что певица непонятно относится к близким и жалеет ее дочь.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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