Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину за недоброжелательное отношение к Александру Малинину





Долгое время Ольга Зарубина не может наладить отношения с Малининым, поскольку последний отказался принимать рожденную в их союзе дочь Киру. Девочка из-за отсутствия внимания со стороны отца, по словам певицы, впала в депрессию. Комментируя ситуацию, Людмила Поргина отметила, что Зарубиной стоит научиться прощению, поскольку нельзя столько лет копить в себе ненависть, особенно когда речь идет о возникших давно разногласиях. По мнению вдовы Караченцова, отчасти в состоянии дочери виновато и такое отношение артистки к Александру Малинину.Сама Ольга Зарубина была удивлена словами актрисы, отметив, что не ожидала критики, хотя уважает знаменитость. Исполнительница заявила, что она личность эмоциональная, но злобу копить не умеет, быстро забывая и отпуская обиды. К Малинину она испытывает презрение, считая, что его семья виновата в конфликте.Поргина вспомнила и о странной смерти матери Зарубиной, которая скончалась, поскольку ей своевременно не заменили сердечный клапан. Вдова Караченцова считает, что певица непонятно относится к близким и жалеет ее дочь.