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Юлия Ковальчук устроила фотосессию без бюстгальтера

Отечественная певица Юлия Ковальчук устроила фотосессию без бюстгальтера. Соответствующий пост появился на странице 36-летней артистки в сети Instagram.
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без бюстгальтера

Сейчас Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков находятся на отдыхе за рубежом, откуда пара охотно делится с поклонниками снимками. На новом кадре артистка позирует сидя на стуле, подставив лицо солнечным лучам. На певице имеются солнцезащитные очки и водолазка. Судя по выступающим соскам, бюстгальтер под низ знаменитость предпочла не надевать. В подписи к посту артистка написала: “Один солнечный и счастливый день”.

В комментариях большинство фолловеров восхитились красотой Юлии Ковальчук, однако не обошлось и без замечаний со стороны хейтеров. Некоторые сочли кадр чрезмерно откровенным, а выступающие соски — не слишком привлекательными. Публикация за два часа собрала более 10 тысяч “лайков” и множество отзывов от подписчиков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Вчера, 23:00

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