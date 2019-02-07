Юлия Ковальчук устроила фотосессию без бюстгальтера

Сейчас Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков находятся на отдыхе за рубежом, откуда пара охотно делится с поклонниками снимками. На новом кадре артистка позирует сидя на стуле, подставив лицо солнечным лучам. На певице имеются солнцезащитные очки и водолазка. Судя по выступающим соскам, бюстгальтер под низ знаменитость предпочла не надевать. В подписи к посту артистка написала: “Один солнечный и счастливый день”.В комментариях большинство фолловеров восхитились красотой Юлии Ковальчук, однако не обошлось и без замечаний со стороны хейтеров. Некоторые сочли кадр чрезмерно откровенным, а выступающие соски — не слишком привлекательными. Публикация за два часа собрала более 10 тысяч “лайков” и множество отзывов от подписчиков.