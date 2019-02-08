Ученые: Новый алгоритм поможет выявить игрозависимость на ранних этапах





Один из руководителей исследования заявил, что вначале специалисты обратили внимание на пол каждого отдельного игрока по различным критериям. После определения данного фактора, ученые выяснили: будущий алгоритм будет соответствовать их начальным задумкам. Как оказалось, лишь в случае полного понимания технологии образования привыкания научную работу можно считать успешной. В связи с этим научные сотрудники хотят изучить самые первые этапы развития игр, а также некоторые механизмы формирования стойкой зависимости.Кроме того, необходимо повышать популярность книг или кинолент, добавляя в них определенные механизмы образования игровой зависимости, ведь они будут эффективны везде, так как связаны со строго определенными математическими алгоритмами, подытожили эксперты.