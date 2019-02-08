Ученые рассказали об изменениях в мозге после отказа от алкоголя





Известно, что при постоянном употреблении алкоголя области головного мозга способны уменьшаться в размере. Чтобы проверить, возможен ли процесс восстановления, исследователи из университета Стэнфорда провели анализ многолетних данных. Ученые сравнили томографии мозга пациентов, употреблявших алкоголь на протяжении разного времени (от недели до нескольких месяцев) с данными людей, которые не имеют пристрастия к спиртным напиткам. В ходе исследования отмечались видимые различия в коре головного мозга.После того, как пациенты прекращали употреблять алкоголь, отделы мозга постепенно приходили в исходное состояние. Такие превращения можно было наблюдать уже после первой недели эксперимента. Однако, структура гиппокампа восстановиться не смогла. Эта часть головного мозга отвечает за воспоминания, а также играет роль в запоминании информации.