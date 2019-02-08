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Ученые рассказали об изменениях в мозге после отказа от алкоголя

Ученые провели наблюдения, в ходе которых пытались выяснить новые подробности взаимосвязи алкоголя и головного мозга. Выяснилось, что отказ от спиртных напитков способен вызвать в нем некоторые изменения.

Ученые рассказали об изменениях в мозге после отказа от алкоголя

Известно, что при постоянном употреблении алкоголя области головного мозга способны уменьшаться в размере. Чтобы проверить, возможен ли процесс восстановления, исследователи из университета Стэнфорда провели анализ многолетних данных. Ученые сравнили томографии мозга пациентов, употреблявших алкоголь на протяжении разного времени (от недели до нескольких месяцев) с данными людей, которые не имеют пристрастия к спиртным напиткам. В ходе исследования отмечались видимые различия в коре головного мозга.

После того, как пациенты прекращали употреблять алкоголь, отделы мозга постепенно приходили в исходное состояние. Такие превращения можно было наблюдать уже после первой недели эксперимента. Однако, структура гиппокампа восстановиться не смогла. Эта часть головного мозга отвечает за воспоминания, а также играет роль в запоминании информации.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:00

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