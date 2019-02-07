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Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина живет в одиночестве

Известная в прошлом актриса Ксения Качалина, ранее состоявшая в браке с актером Михаилом Ефремовым, изменилась до неузнаваемости. Артистка имеет проблемы с алкоголем и живет в одиночестве.
Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина живет в одиночестве

Ксении Качалиной посвящен один из недавних выпусков шоу “Светская хроника” на Пятом канале. Сейчас популярная некогда актриса выглядит старше своих 47 лет, виной чему в том числе проблемы с зависимостью. Когда-то же артистка имела признание даже в Европе, получив престижную награду в Италии. Покоряла Качалина и сердца известных мужчин, успев побывать в отношениях с Иваном Охлобыстиным, Алексеем Паперным и Михаилом Ефремовым. Именно после того, как распался брак с последним избранником, актриса начала прикладываться к бутылке.

Забросив себя и квартиру Ксения Качалина в какой-то момент попыталась взять себя в руки, уехав на семь лет в Индию. Вернувшись на родину, оказалось, что актриса не только не бросила пить, но и обзавелась еще одной зависимостью. Сейчас живет бывшая знаменитость в запущенной квартире, выглядит неопрятно, и нигде не работает. Временами финансовую помощь ей оказывает Ефремов.
Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина живет в одиночестве

В настоящее время друзей у артистки почти не осталось, она большую часть времени сидит дома, перестала навещать Качалину и собственная дочь. По утверждениям СМИ, звезда остро нуждается в помощи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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