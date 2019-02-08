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На автомобильном предприятии собран первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5

На предприятии КамАЗа собрали первую кабину новой линейки производителя К5. На данный момент продолжается тестирование магистрального тягача модели 54901 со стороны представителей НТЦ.
На автомобильном предприятии собран первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5

Новинке в будущем придётся заменить КамАЗ-5490, поэтому перед началом серийного производства транспортное средство детально проверили на заводе, затем осмотр провели представители НТЦ. На ближайшее время запланирована дальнейшая фаза анализа, исследований и испытаний автомобиля. Благодаря новой кабине транспортного средства соблюдаются все требования эргономики, ведь каждый необходимый для управления элемент находится на расстоянии вытянутой руки. Вблизи водительского места расположен 10-дюймовый сенсорный дисплей, а запуск движка осуществляется кнопкой.

Водительское кресло находится на пневмоподушке, также стоит упомянуть 3 закрывающихся языка, установленных в кабине. Мощность 6-цилиндрового силового агрегата составляет более 545 лошадиных сил, нагрузку передней оси увеличили до 9 000 кг.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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