На автомобильном предприятии собран первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5





Новинке в будущем придётся заменить КамАЗ-5490, поэтому перед началом серийного производства транспортное средство детально проверили на заводе, затем осмотр провели представители НТЦ. На ближайшее время запланирована дальнейшая фаза анализа, исследований и испытаний автомобиля. Благодаря новой кабине транспортного средства соблюдаются все требования эргономики, ведь каждый необходимый для управления элемент находится на расстоянии вытянутой руки. Вблизи водительского места расположен 10-дюймовый сенсорный дисплей, а запуск движка осуществляется кнопкой.Водительское кресло находится на пневмоподушке, также стоит упомянуть 3 закрывающихся языка, установленных в кабине. Мощность 6-цилиндрового силового агрегата составляет более 545 лошадиных сил, нагрузку передней оси увеличили до 9 000 кг.