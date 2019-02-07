Экс-солистка “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова начала сольную карьеру

Состав “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова покинула еще прошлым летом, после чего связала себя узами брака. Накануне же 25-летняя певица презентовала композицию “Любить тебя”, самостоятельно написав как слова, так и музыку. В посте на просторах Instagram, новую песню знаменитость назвала первым шагом в сольный путь, а от поклонников она надеется услышать только искреннее мнение относительно ее творчества.Кожевникова отметила, что ее музыка будет разной, однако именно работа “Любить тебя” “родилась” первой. Она пояснила, что смысл аудиоработы в стремлении к чистой и бескорыстной любви, а мужчин экс-звезда “ВИА Гры” призвала не играть с чувствами женщин. Поклонники поддержали исполнительницу, желая ей творческих успехов.