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Экс-солистка “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова начала сольную карьеру

Анастасия Кожевникова, известная в качестве экс-солистки группы “ВИА Гра”, начала сольную карьеру. Своим поклонникам певица пообещала, что ее творчество окажется симбиозом различных музыкальных стилей.
Экс-солистка “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова начала сольную карьеру

Состав “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова покинула еще прошлым летом, после чего связала себя узами брака. Накануне же 25-летняя певица презентовала композицию “Любить тебя”, самостоятельно написав как слова, так и музыку. В посте на просторах Instagram, новую песню знаменитость назвала первым шагом в сольный путь, а от поклонников она надеется услышать только искреннее мнение относительно ее творчества.

Кожевникова отметила, что ее музыка будет разной, однако именно работа “Любить тебя” “родилась” первой. Она пояснила, что смысл аудиоработы в стремлении к чистой и бескорыстной любви, а мужчин экс-звезда “ВИА Гры” призвала не играть с чувствами женщин. Поклонники поддержали исполнительницу, желая ей творческих успехов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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