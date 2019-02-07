Экс-солистка “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова начала сольную карьеру
Анастасия Кожевникова, известная в качестве экс-солистки группы “ВИА Гра”, начала сольную карьеру. Своим поклонникам певица пообещала, что ее творчество окажется симбиозом различных музыкальных стилей.
Состав “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова покинула еще прошлым летом, после чего связала себя узами брака. Накануне же 25-летняя певица презентовала композицию “Любить тебя”, самостоятельно написав как слова, так и музыку. В посте на просторах Instagram, новую песню знаменитость назвала первым шагом в сольный путь, а от поклонников она надеется услышать только искреннее мнение относительно ее творчества.
Кожевникова отметила, что ее музыка будет разной, однако именно работа “Любить тебя” “родилась” первой. Она пояснила, что смысл аудиоработы в стремлении к чистой и бескорыстной любви, а мужчин экс-звезда “ВИА Гры” призвала не играть с чувствами женщин. Поклонники поддержали исполнительницу, желая ей творческих успехов.
Состав “ВИА Гры” Анастасия Кожевникова покинула еще прошлым летом, после чего связала себя узами брака. Накануне же 25-летняя певица презентовала композицию “Любить тебя”, самостоятельно написав как слова, так и музыку. В посте на просторах Instagram, новую песню знаменитость назвала первым шагом в сольный путь, а от поклонников она надеется услышать только искреннее мнение относительно ее творчества.
Кожевникова отметила, что ее музыка будет разной, однако именно работа “Любить тебя” “родилась” первой. Она пояснила, что смысл аудиоработы в стремлении к чистой и бескорыстной любви, а мужчин экс-звезда “ВИА Гры” призвала не играть с чувствами женщин. Поклонники поддержали исполнительницу, желая ей творческих успехов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30